Коммунальщики Ставрополья будут работать в усиленном режиме на новогодних праздниках

На Ставрополье коммунальные службы переводят в усиленный режим работы на время новогодних праздников. Так, коммунальщики смогут предупреждать и устранять внештатные ситуации, которые могут произойти во время отдыха.

В правительстве региона сообщили, что коммунальные службы будут работать круглосуточно, а устранять аварии они будут в течение 30 минут. В многоквартирных домах жители могут обратиться в службы, обслуживающие дом.

При возникновении аварии – будь то течь, прорыв трубы, засоренная канализация, отключение света, проблемы с проводкой или пожар – аварийщики должны прийти для устранения неполадок.

— Службы, обеспечивающие безопасность и комфорт граждан, в эти дни продолжат работать, будут нести свою ответственную вахту. В первую очередь речь об организациях коммунального хозяйства, медицинских учреждениях, экстренных службах, – сообщил губернатор Ставропольского края.