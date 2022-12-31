Данные о больных COVID-19 на Ставрополье станут обновляться еженедельно

Губернатор Ставропольского края опубликовал утром 31 декабря последние в 2022 году данные о ситуации с коронавирусом в регионе.

Владимир Владимиров отметил, что в связи с ее стабилизацией статистика по COVID-19 будет обновляться теперь еженедельно, а не ежедневно, как продолжалось с начала пандемии.

- За минувшие сутки из-под наблюдения врачей выписаны еще 87 человек, летальных исходов не зарегистрировано, - добавил глава Ставрополья. - Следующими данными поделюсь уже в конце выходных.

Тем временем за минувшие сутки выявлено 69 новых случаев заражения ковидом, и восьми пациентам потребовалась госпитализация. Всего с начала пандемии в крае зарегистрировано 244,8 тысячи больных.