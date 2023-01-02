У каждой пешей экскурсии по Кисловодску будет своя тема Фото: Андрей АБРАМОВ

2 января 2023 года в Кисловодске стартовали бесплатные пешеходные экскурсии.

- Поверьте, нам есть что показать! Добро пожаловать в Кисловодск! - написал глава города-курорта Игорь Моисеев.

Познавательные прогулки продлятся до 8 января включительно. «КП-Северный Кавказ» публикует полное расписание бесплатных экскурсий в Кисловодске со 2 по 8 января 2023, время, место сбора и тему.

Кисловодский променад

Когда: 2 января

Во сколько: 15:15

Где: фонтан Любви у отеля «Венеция» на Курортном бульваре, 2.

Сказочный парк

3 января в 11:00 от улицы Дзержинского, 2 (Каскадная лестница).

Историко-культурный Кисловодск

4 января в 11:00 от музея-усадьбы Н.А. Ярошенко, расположенного в самом начале одноименной улицы.

Архитектурное наследие Нарзан

5 января, время и место сбора - как для предыдущей экскурсии.

Волшебный Кисловодск

6 января в 11:00 от упомянутого выше отеля «Венеция».

Архитектурный Кисловодск

7 января в 11:00 от памятника Дзержинскому на одноименной улице.

Современный Кисловодск

8 января в 11:00 от санатория «Смена» на улице Дзержинского, 18.