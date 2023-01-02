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НовостиОбщество2 января 2023 10:54

Правительство Ставрополья раскрыло свои самые дорогие госзакупки в 2022 году

Стоимость каждой из двух превышает миллиард рублей
Анна ЕГОРОВА
Анна ЕГОРОВА
Самые дорогие госзакупки на Ставрополье связаны со строительством

Самые дорогие госзакупки на Ставрополье связаны со строительством

Фото: Иван МАКЕЕВ

Комитет по государственным закупкам правительства Ставропольского края подвел итоги 2022 года и раскрыл, какие контракты оказались самими дорогими. Таких оказалось два. Стоимость каждого из них превышает миллиард рублей.

Первая госзакупка - на строительство школы в Ессентуках. На возведение рассчитанного на тысячу учеников здания в микрорайоне «Северный-3» готовы потратить более 1 млрд 187 тысяч рублей. Школа здесь очень актуальна - микрорайон активно застраивается, здесь появляется все больше семей с детьми.

Вторая госзакупка также связана со строительством школы, только в Ставрополе. Она рассчитана на 825 учащихся и появится на улице Чапаева.

Здания будут возводиться с использованием современных технологий.

КСТАТИ

Комитет СК по госзакупкам был создан 15 апреля 2016 года в соответствии с постановлением «О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае».