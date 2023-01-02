Экстренное предупреждение из-за бокового ветра объявлено в двух округах Ставрополья 2 января

Опасные условия наблюдаются на трассе «Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды». Фото: стоп-кадр видео УГИБДД по СК

Экстренное предупреждение опубликовало Управление ГИБДД по Ставропольскому краю - в двух округах, Буденновском и Советском, 2 января 2023 года наблюдается сильный боковой ветер.

В своем официальном Телеграм-канале краевая Госавтоинспекция выложила два видео. Одно снято на 211 км (плюс 650 метров) федеральной трассы «Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды», другое - на 269 км.

Несущие службу на данных участках патрульные сообщили, что, несмотря на сухой асфальт и +10 градусов тепла, погодные условия все же относятся к категории неблагоприятных из-за резких порывов бокового ветра.

- Уважаемые участники дорожного движения! Соблюдайте правила, скоростной режим, держите дистанцию и боковой интервал! - попросил один из патрульных.

В пресс-службе УГИБДД по СК также напомнили, что при движении на опасных участках нужно крепко держать руль, снижать скорость, соблюдать боковой интервал при обгоне и опережении, а также избегайте резких и необдуманных маневров.

По информации Старопольского Гидрометцентра, 2 января порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а в северных районах - до 25 м/с. Немного стихнет ветер только к утру 3 января.