На Ставрополье поженились 89-летняя невеста и 76-летний жених

В Ставропольском крае в преддверии Нового года свадьбу сыграли двое пожилых людей. Свои отношения зарегистрировали 89-летняя невеста и жених, который младше ее на 13 лет. Как рассказали в Управлении регионального ЗАГС, молодожены получили статус самой возрастной пары Ставропольского края.

Впрочем, в ушедшем году узаконить свои отношения решались и пожилые мужчины с избранницами младше на пару десятков лет. Так, свадьбу сыграли жених 87 лет и невеста в возрасте 65 лет.

Кстати, в 2022 году в крае пользовались особой популярность красивые даты. В эти дни сыграно 2222 свадьбы. Самой популярной стала дата 22.02.2022.