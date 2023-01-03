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НовостиОбщество3 января 2023 6:36

На Ставрополье поженились 89-летняя невеста и 76-летний жених

Самую возрастную пару в крае зарегистрировали в декабре 2022 года
Алина МАКСИМОВА

В Ставропольском крае в преддверии Нового года свадьбу сыграли двое пожилых людей. Свои отношения зарегистрировали 89-летняя невеста и жених, который младше ее на 13 лет. Как рассказали в Управлении регионального ЗАГС, молодожены получили статус самой возрастной пары Ставропольского края.

Впрочем, в ушедшем году узаконить свои отношения решались и пожилые мужчины с избранницами младше на пару десятков лет. Так, свадьбу сыграли жених 87 лет и невеста в возрасте 65 лет.

Кстати, в 2022 году в крае пользовались особой популярность красивые даты. В эти дни сыграно 2222 свадьбы. Самой популярной стала дата 22.02.2022.