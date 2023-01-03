На Ставрополье 2 января за руль сели 34 нетрезвых водителя

Госавтоинспекция Ставрополья продолжает выявлять автовладельцев, севших за руль в нетрезвом состоянии. Так, за сутки 2 января на дорогах края были оставлены 34 автолюбителя в состоянии алкогольного опьянения. При этом некоторые из них рискнули не в первый раз.

- 5 граждан уличены в управлении в нетрезвом виде повторно, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.

К слову, с 30 декабря по 1 января сотрудники правопорядка отстранили от вождения 105 нетрезвых жителей Ставрополья. 8 из них сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно.