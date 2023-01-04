Мотоциклист в Пятигорске въехал в автобус и погиб

В Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали о том, что минувшей ночью в Пятигорске мотоциклист разбился в автоаварии с микроавтобусом. ДТП произошло 3 января примерно в 20:45 на проспекте Калинина.

Водитель спортивного мотоцикла по неустановленным причинам въехал в стоящий у обочины микроавтобус «Ивеко». Мотоциклист, 41-летний житель города Ессентуки, скончался на месте от полученных телесных повреждений.

Пассажир микроавтобуса «Ивеко» также получил травмы, мужчина сидел на заднем сидении в салоне. Врачи диагностировали у него перелом лопатки и ребер.

- По факту автоаварии проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается, - сообщили в ведомстве. Также в Госавтоинспекции Ставрополья уточнили, что за последние 2 года водитель мотоцикла неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости.