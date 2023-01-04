В Ингушетии молодой человек сбил женщину-пешехода

В Ингушетии молодой человек сбили женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в непредусмотренном для этого месте. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

В МВД по республике Ингушетия рассказали, что 4 января 2023 года 18-летний житель города Карабулака, находясь за рулем отечественного автомобиля «ВАЗ-2114», совершил наезд на 50-летнюю женщину. Инцидент произошел в сельском поселении Плиево Назрановского района Ингушетии.

Пострадавшая была госпитализирована в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы, а машина водителя была доставлена в ОМВД России по Назрановскому району.

- По данному факту проводится проверка, - прокомментировали ДТП в пресс-службе МВД республики.