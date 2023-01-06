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НовостиОбщество6 января 2023 16:20

В Железноводске собрали 50 килограммов подарков для бездомных котов

Все угощения принесли неравнодушные горожане и гости курорта
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Железноводске в рамках благотворительной акции собрали более 50 килограмм корма и различных аксессуаров для котов. Об этом сообщает пресс-служба города-курорта.

Акция "Замурчательная елка" началась еще 17 декабря. Неравнодушные люди приносили корм, миски и прочую атрибутику животным в качестве подарка на Новый год. Сегодня волонтеры передали все угощения бездомным котам.

- Курортные коты давно стали достопримечательностью курорта. Отдыхающие с удовольствием кормят пушистых хозяев Парка на пути к лечебным бюветам, - рассказали в администрации Железноводска.