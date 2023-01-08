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НовостиПроисшествия8 января 2023 12:08

Больше 2,3 млн рублей перевел мошеннику житель Ессентуков

Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

На Ставрополье расследуют уголовное дело о мошенничестве на 2,3 млн рублей. Именно такую сумму 46-летний житель Ессентуков отправил аферисту, поверив, что ему позвонили из банка и кто-то хочет оформить на его имя кредит.

Мошенник представился сотрудником кредитной организации и пообещал решить проблему, для чего попросил снять все имеющиеся на счету деньги и положить их на другой. Так ессентучанин и поступил, сходив в банкомат и переведя 2,3 млн рублей на указанный аферистом счет.

Заведено уголовное дело, полицейские устанавливают личность звонившего.