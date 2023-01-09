Порядка 140 млн в 2023 году выделили Ставрополю на социальные контракты

В 2023 году городу Ставрополю выделили 140 млн рублей на реализацию социальных контрактов. В 2022 году финансовую поддержку получили 662 малоимущих – им выплатили 121 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

— В 2022 году контракт на поиск работы заключили 120 человек, на ведение личного подсобного хозяйства – 1 горожанин. Использовали выплаты для выхода из трудной жизненной ситуации 128 граждан, – сообщает ведомство.

Самым популярным направлением соцконтрактов остается «открытие ИП или самозанятости» – его выбрали 413 ставропольцев. Так, за 2022 год открылись салоны красоты, косметологические кабинеты и магазины семейной одежды.

Также жители Ставрополя стали оказывать больше услуг по ремонту помещений, изготовлению сувениров, изделий из кожи, сладких букетов и прочего. Еще несколько граждан оформили самозанятость и начали работать с детьми. Один ставрополец стал инструктором-проводником по альпинизму и горному туризму.

Оформление социальных контрактов и выдача финансовой поддержки осуществляется гражданам, чей доход ниже прожиточного минимума. Для справок можно обратиться по номерам телефона: 56-54-80, 56-66-93, 56-19-97.