Невнимательный 65-летний водитель на Ставрополье сбил 13-летнюю девочку

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Буденновском округе Ставрополья 8 января примерно в 17:20 на 226 километре федеральной дорог«Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель «Хендэ Акцент» не заметил двух пешеходов на переходе.

Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края, 13-летняя девочка с многочисленными серьезными травмами доставлена в больницу, а ее 17-летняя родственница не пострадала, так как шла позади.

Аварию допустил 65-летний житель Шпаковского округа. В момент аварии мужчина был трезвый, за последние два года штрафов за нарушение правил дорожного движения не получал.

— При осмотре места происшествия установлено, что на участке отсутствует необходимое искусственное освещение, что могло стать сопутствующим факторов совершению ДТП в темное время суток. Кроме того, у девочек не было световозвращающих элементов в одежде, – сообщает ведомство. По факту аварии проводится проверка.