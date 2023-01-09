Треть работающих ставропольцев хотят более длинных новогодних выходных

Треть работающих жителей Ставрополья – 28% – уверены, что выходных дней и праздников сейчас мало и должно быть больше. По всей России такое мнение поддерживают 34% опрошенных, сообщает пресс-служба hh.ru. При этом 55% опрошенных считают, что официальных праздников и выходных вполне достаточно и увеличивать их количество не за чем.

Еще 5% думают, что таких дней слишком много и их должно быть меньше – в целом по стране такое мнение поддерживают 4% опрошенных. Еще 11% сотрудников говорят, что им все равно на количество праздничных дней, потому что они работают по сменному графику.

— Чаще всего за увеличение праздничных и выходных дней выступают представители сфер «Наука, образование» (45%), «Юристы» (43%), «Закупки» (41%) и «Маркетинг, реклама, PR» (41%). За сокращение числа официальных выходных наиболее активно выступают в сферах «Рабочий персонал» (9%), «ИТ, интернет» (7%) и «Производство, сельское хозяйство» (6%), – сообщает hh.ru.

Отмечается, что мужчины в два раза чаще женщин считают, что выходных дней должно быть меньше – 6% мужчин и 3% женщин. Чем старше сотрудник, тем чаще он выступает за сокращение количества выходных дней.

Среди опрошенных в возрасте 18-24 лет уменьшить количество выходных хотят лишь 1%, а среди респондентов старше 55 лет – уже 10%.