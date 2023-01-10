На трассах Ставрополья 10 января усилились снег и ветер

Снег и ветер усилились на трассах Ставрополья сегодня, 10 января. Автоинспекторы сообщают об ухудшении погоды на дороге Советского округа «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды». Из-за непогоды возникает опасность аварий, дорожное покрытие может быть скользким.

— Трасса может быть скользкой, предупреждают сотрудники, поэтому снижайте скорость, держите дистанцию и боковой интервал, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края. Водителей просят быть аккуратными во время движения по заснеженной дороге.

Ввиду разгулявшейся непогоды автоинспекторы также просят не оставлять в беде автовладельцев, попавших в сложную дорожную ситуацию. Севший аккумулятор, спустившие колеса и другие неисправности тяжело и небезопасно устранять в одиночку на морозе.