Главврача больницы Ставрополья оштрафовали за сорванные сроки оплаты товаров

В Ипатовском округе Ставрополья главврача одной из больниц привлекли к ответственности за нарушение сроков оплаты при закупки товаров для нужд медучреждения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, в июне 2022 года между индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом и больницей были заключены четыре контракта. Поставщики должны были доставить расходные материалы и бензин для поставки лекарственных препаратов и перевязочных материалов.

— В нарушение требований федерального законодательства о контрактной системе, оплата в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 15 дней с даты подписания документов о приемке, главным врачом больницы не осуществлена, – сообщает ведомство.

Кроме того, во время проверки оказалось, что по двум контрактам за больницей числится долг в размере около 1 млн рублей. В отношении главврача возбудили дело об административном правонарушении за нарушение сроков оплаты.

В результате главврач был признан виновным в правонарушении. Всего врач получил штрафы на общую сумму в 30 тысяч рублей. Постановление пока что не вступило в законную силу, однако долги больницы были выплачены.