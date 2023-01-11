На Ставрополье 11 января ожидается ветер до 28 м/с

В Ставропольском крае 11 января ожидается сильный юго-восточный ветер с порывами 16-21 м/с, в западной части скорость ветра достигнет 28 м/с. Сильный ветер сохранится в регионе и 12-13 января.

Как сообщает и.о. заместителя начальника Ставропольского центра по гидрометобеспечению, начальник отдела гидрометобеспечения Светлана Пьянова, ночью на 12 января ожидается ветер 15-20 м/с, а в западной части – 21-26 м/с.

Непогода останется в регионе в сутки 12 и 13 января, хотя температура воздуха начнет постепенно повышаться. Ночью с 11 на 12 января ожидается -4 … -9 градусов, а уже днем будет -2 … +3 градуса. В следующие дни столбик термометра не будет показывать ниже -2 … -7 градусов.

Днем станет теплее, 14 января ожидается снижение буйного ветра, который сейчас гуляет по региону. В выходные, сообщает Светлана Пьянова, погода будет вполне комфортной.