Движение грузовиков и автобусов частично возобновили на подъезде к Ставрополю

Ограничение на подъезде к Ставрополю снято в 15:50 – движение грузовиков и автобусов проходит в штатном режиме. В пресс-службе госавтоинспекции Ставрополья рассказали о возвращении движения.

Тем не менее менее чем через час, в 16:30, на открытом участке дороги снова опрокинулась грузовая машина. О пострадавших или опасности на дороги автоинспекторы не сообщают.

Из происшествия сделали вывод и приняли решение о повторном ограничении движения только для пустых большегрузов, которые могут быть подвержены риску ДТП из-за высокой парусности.

— Пустые большегрузы будут направляться в объезд подъёма, через Кочубеевский округ «Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская», – сообщает ведомство. Ограничение в движении не будет снято, пока дорога не станет безопасной для движения транспорта.