На Ставрополье 45-летний мужчина несколько раз ударил ножом знакомого

В Буденновске на Ставрополье к полицейским из медучреждения поступила информация о 30-летнем гражданине с ранами, которого привезли на карете скорой помощи. Правоохранители стали выяснять обстоятельства произошедшего.

— Установлено, что в ходе распития спиртных напитков между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт, в ходе которого гражданин кухонным ножом нанес несколько ударов приятелю, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольском краю.

Экспертиза показала, что потерпевшему нанесен тяжкий вред здоровью. В отделении полиции 45-летний злоумышленник признался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело. После расследования подозреваемый окажется на скамье подсудимых, где решится его дальнейшая судьба.