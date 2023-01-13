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НовостиОбщество13 января 2023 8:05

В Ставрополе 14 января стартует новый сезон ярмарок выходного дня

В прошлом году в Ставрополе организовали 284 ярмарки
Анфиса КИМЕНИНИКО
В эти выходные в краевой столице открывается сезон-2023 традиционных ярмарок выходного дня.

В эти выходные в краевой столице открывается сезон-2023 традиционных ярмарок выходного дня.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В выходные дни 14 и 15 января в краевой столице стартует новый сезон продуктовых ярмарок в рамках акции «Покупай ставропольское!». В прошлом году торговые точки посетили 100 тысяч горожан, были организованы 284 ярмарки.

Как отметили в городской администрации, новый сезон стартует в субботу, 14 января. Торговые точки будут работать с 8 до 16 часов по адресам:

- улица Васильева, 35/1;

- улица Ленина, 74/17.

В воскресенье, 15 января, жителей и гостей Ставрополя будут ждать на Серова, 466.

На ярмарках можно приобрести свежую и качественную продукцию ставропольских производителей. Продавцы привозят с собой сезонные фрукты, зелень, мясные и сырные деликатесы, бакалею, молочную продукцию, рыбу, кондитерские изделия, мед и многое другое.