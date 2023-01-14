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НовостиОбщество14 января 2023 6:04

В Минприроды Ставропольского края предупредили об отмене весенней охоты в 2023 году

Решение связано с желанием увеличить численность редких видов птиц
Анфиса КИМЕНИНИКО
В Ставропольском крае отменили весеннюю охоту в 2023 году.

В Ставропольском крае отменили весеннюю охоту в 2023 году.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Накануне в Минприроды Ставропольского края прошло первое в этом году заседание Совета по охоте и охотничьему хозяйству. Члены совета приняли решение отменить в этом году традиционную весеннюю охоту в регионе.

Как правило, весенняя охота на пернатую дичь проходит в течение 10 календарных дней в период с 1 марта по 16 июня. Хотя каждый регион имеет право сам определять временные промежутки или вовсе запретить охотиться.

- В целях рационального использования охотничьих ресурсов, увеличения их численности и сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц, на заседании Совета принято решение об установлении запрета весенней охоты на территории края, - сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.