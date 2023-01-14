Жительница Карачаево-Черкесия отметила 110-летний юбилей

Долгожительница Кавказа Байдымат Лепшокова отметила 110-летие. Фото: Рашид Темрезов.

В Карачаево-Черкесии поздравили труженицу тыла Байдымат Лепшокову, которая отметила свой 110-летний юбилей. Она встретила день рождения в окружении своей любящей семьи.

До выхода на пенсию долгожительница трудилась рабочей в совхозе «Кубанский» Усть-Джегуты. Затем в военные годы беспрестанного помогала советским солдатам на фронте. У Байдымат Османовны - большая и дружная семья. У жительницы Карачаево-Черкесии 7 детей, 19 внуков, 35 правнуков и 8 праправнуков.

- Для каждого из нас сегодняшняя именинница – пример мужества, трудолюбия, хранительницы очага. - прокомментировал юбилей долгожительницы глава КЧР Рашид Темрезов.