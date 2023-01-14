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НовостиПроисшествия14 января 2023 12:12

Два человека погибли в Ингушетии при столкновении иномарки и грузовика

Еще два человека были экстренно госпитализированы в больницы
Анфиса КИМЕНИНИКО
На месте погибли два человека. Фото: МЧС по Республике Ингушетия.

На месте погибли два человека. Фото: МЧС по Республике Ингушетия.

В МСЧ Республики Ингушетия сообщили о том, что в результате столкновения грузовика и иномарки в Сунже два человек погибли на месте и еще двое были доставлены в больницу.

Информация о происшествии поступила в чрезвычайное ведомство 14 января 2023 года в 13.29. На место оперативно прибыли пожарные расчеты и сотрудники спасательной службы. Выяснилось, что в автоаварии столкнулись два автомобиля «КамАЗ» и «Mercedes».

- На месте работали спасатели отряда «Эрши» министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетия, - рассказали в официальном пресс-релизе ведомства.

Пострадавших доставили в центральную республиканскую больницу Сунжи. Причины и обстоятельства ДТП в настоящий момент устанавливаются сотрудниками ГИБДД.