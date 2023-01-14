На Ставрополье мужчина врезался в дерево и попал в реанимацию

Авария произошла в Изобильненском округе. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

В краевой Госавтоинспекции сообщили, что в Изобильненском городском округе произошла серьезная авария. Водитель-бесправник мчался на высокой скорости и врезался в дерево. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, сейчас водитель в реанимации.

По данным ведомства, ДТП произошло днем 14 января. Мужчина за рулем отечественного автомобиля «ВАЗ21154» не справился с управлением и влетел в дерево. Очевидцы рассказали сотрудникам Госавтоинспекции, что мужчина в момент аварии был нетрезв. В ведомстве выяснили, что 31-летнего водителя недавно водителя лишили прав за нетрезвую езду.

В больнице у ставропольца взяли анализы на опьянение. Если результаты укажут на то, что мужчина действительно был пьян, в отношении него могут возбудить уголовное дело, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.