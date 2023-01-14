Боец из Георгиевска представлен к награде

Военнослужащий находился на передовой с октября 2022 года, а сейчас у него отпуск. Фото: Администрация Георгиевского округа

Глава Георгиевского городского округа рассказал, что ставропольского военнослужащего представили к государственной награде за подвиг в зоне СВО. Мужчина находится там с октября 2022 года.

Воина представили к государственной награде за то, что он обезвредил опасный предмет, который установил диверсионный отряд противника и уничтожил несколько боевиков. Поступок бойца спас жизни 36 сослуживцев и сохранил важный для российских военных объект. Его руководитель искренне гордится им.

- Он поступил как настоящий мужчина. Уверен, если возникнет подобная ситуация, боец поступит точно так же, - поделился командир военнослужащего из Георгиевска.

В настоящее время мужчина находится в краткосрочном отпуске в окружении родных и близких. На следующей неделе ставрополец снова отправится в зону СВО.