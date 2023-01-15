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НовостиОбщество15 января 2023 10:42

В Кисловодске после жалоб горожан откроют кинотеатр ради фильма "Чебурашка"

Об этом сообщили власти города-курорта
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Кисловодске на время откроют кинотеатр, прекративший работ из-за санкций. Такое решение приняли после жалоб горожан, которые не могли посмотреть фильм "Чебурашка", часть сцен в фильм снимали в городе-курорте.

- Закрывшийся из-за санкций небольшой кинотеатр в центре курорта, который на данный момент является единственным в Кисловодске, специально открыли, чтобы жители смогли увидеть снятый в нашем городе фильм, - заявил мэр Евгений Моисеев.

"Чебурашку" будут показывать с 18 января. Посмотреть фильм можно в кинозале "Союз".

Отметим, что "Чебурашка" стал главным хитом этих новогодних выходных. Кассовый сбор картины превысил 3,52 млрд рублей, что больше прошлых рекордсменов по этому показателю - "Аватара" (3,51 млрд рублей) и "Холопа" (3,06 млрд рублей).