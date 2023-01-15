Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 января 2023 14:32

Глава Труновского округа Аникеева ответила на жалобы по школьном питанию

По словам Нины Аникеевой, все льготы сохраняются
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

Глава Труновского округа Нина Аникеева ответила на жалобе об отмене бесплатного питания в школах для детей из многодетных семей. Комментарий появился в Telegram-канале чиновницы.

По словам Аникеевой, есть три источника финансирования льготного питания. Начальные классы питаются за счет федерального бюджета, дети из многодетных и малообеспеченных семей - за деньги муниципалитета, а дети мобилизованных - за счет краевой казны.

- Нам поступали многочисленные обращения от родителей по поводу качества питания. Мы учли все пожелания, проанализировали меню и, с учетом норм Роспотребнадзора, изменили его. Однако стоимость питания выросла, - написала Аникеева.

Разницу компенсируют деньгами из муниципального бюджета.