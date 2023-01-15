Глава Труновского округа Аникеева ответила на жалобы по школьном питанию

Глава Труновского округа Нина Аникеева ответила на жалобе об отмене бесплатного питания в школах для детей из многодетных семей. Комментарий появился в Telegram-канале чиновницы.

По словам Аникеевой, есть три источника финансирования льготного питания. Начальные классы питаются за счет федерального бюджета, дети из многодетных и малообеспеченных семей - за деньги муниципалитета, а дети мобилизованных - за счет краевой казны.

- Нам поступали многочисленные обращения от родителей по поводу качества питания. Мы учли все пожелания, проанализировали меню и, с учетом норм Роспотребнадзора, изменили его. Однако стоимость питания выросла, - написала Аникеева.

Разницу компенсируют деньгами из муниципального бюджета.