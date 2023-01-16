За прошедшую неделю на Ставрополье коронавирусом заболели 250 человек

На Ставрополье за минувшую неделю с 9 по 15 января от коронавируса выздоровели 257 человек, при этом еще 250 заболели, среди них 21 несовершеннолетний. Госпитализация понадобилась 66 пациентам, в том числе семи детям. Медики зарегистрировали летальный исход от заболевания.

Уровень заболеваемости, по словам главы Ставрополья Владимира Владимирова, остается на невысоком уровне, а коечных мест для оказания помощи заболевшим в регионе достаточно.

— Сохраняется коечный фонд для оказания квалифицированной помощи госпитализированным. На сегодняшний день он насчитывает 128 мест. Более половины из них свободны.Но все еще важно соблюдать меры эпидпрофилактики, – сообщает губернатор Ставропольского края в соцсетях.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за последнюю неделю первый компонент вакцины получили 6658 человек, а полный курс иммунизации прошли 3688 человек. Получить компоненты можно в медицинских учреждениях.