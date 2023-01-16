К 80-летию освобождения Ставрополя от фашистов в городе пройдет 46 мероприятий

В Ставрополе к 80-летию со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков пройдет 46 мероприятий, которые проведут как в социальных сетях, так и на различных площадках по 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— Детсадовцы, школьники, студенты станут участниками различных викторин, акций и эстафет. Во всех районах Ставрополя пройдут концертные программы городских артистов, – сообщает ведомство.

С началом новой четверти школьникам на уроках и классных часах рассказывают о временах оккупации Ставрополя и истории его освобождения. Дети встречаются с ветеранами ВС РФ и посещают музейные экскурсии и выставки рисунков.

На площади Ленина, Александровской площади, в «Центральном» парке и парке «Победы» звучат короткие рассказы о Героях времен Великой Отечественной войны. По всему Ставрополю будут проходить тематические мероприятия – от выставок и игр до акций.