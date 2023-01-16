Сменить профессию в 2023 году хотят 59% работников Ставрополья

В 2023 году 59% работников Ставрополья заявили о намерении сменить профессию. По России этот показатель составляет 54% среди опрошенных, сообщает пресс-служба hh.ru. Однако только 27% твердо уверены в решении сменить деятельность, а 32% не уверены в этом до конца.

— Представители сферы госслужбы, безопасности и транспорта/логистики лидируют среди однозначно готовых к смене профессии в наступившем году, – сообщает hh.ru.

Подобных планов не имеют 24% ставропольцев-соискателей. Только 8% уверены, что останутся работать в прежней профессии, а еще 16 не уверены. Чаще всего однозначно не планируют менять профессию специалисты по управлению персоналом, маркетологи и специалисты по закупкам. Оставшиеся 15% опрошенных затруднились с ответом.

Сфера информационных технологий импонирует 23% соискателей из СКФО. Люди выбирают именно IT-сферу. Данная профессия лидирует во всех возрастных категориях.

Еще 8% хотели бы освоить управленческую профессию или найти работу в сфере маркетинга и рекламы. Также по 7% опрошенных хотели бы освоить бухгалтерскую или финансовую профессию или перейти работать на административную позицию.