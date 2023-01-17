Студентов и сотрудников СКФУ эвакуируют из-за анонимного звонка о минировании

В СКФУ поступил анонимный звонок о минировании здания. Фото: социальные сети.

Студенты Северо-Кавказского федерального университета сообщают о массовой эвакуации. Сотрудников и студентов учебного учреждения выводят на улицу.

Звонок с информацией о минировании здания поступил утром 17 января. После сообщения всех людей в корпусах начали выводить из университета, а студентам и сотрудникам вуза пришла рассылка с просьбой покинуть здание.

Ожидается прибытие экстренных служб. Официальные ведомства пока никак не прокомментировали инцидент.