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НовостиПроисшествия17 января 2023 7:02

Студентов и сотрудников СКФУ эвакуируют из-за анонимного звонка о минировании

Сообщение поступило утром 17 января 2023 года
Алексей ЗИМЕНОК
В СКФУ поступил анонимный звонок о минировании здания. Фото: социальные сети.

В СКФУ поступил анонимный звонок о минировании здания. Фото: социальные сети.

Студенты Северо-Кавказского федерального университета сообщают о массовой эвакуации. Сотрудников и студентов учебного учреждения выводят на улицу.

Звонок с информацией о минировании здания поступил утром 17 января. После сообщения всех людей в корпусах начали выводить из университета, а студентам и сотрудникам вуза пришла рассылка с просьбой покинуть здание.

Ожидается прибытие экстренных служб. Официальные ведомства пока никак не прокомментировали инцидент.