По центру Кисловодска ехал пьяный водитель без обуви

От медицинского освидетельствования водитель отказался. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Госавтоинспекции Ставрополья рассказали о 38-летнем водителе Предгорного округа, которого поймали за вождение в нетрезвом состоянии. Когда сотрудники ГИБДД остановили машину оказалось, что водитель находится за рулем без носков.

В центре Кисловодска сотрудниками Госавтоинспекции Ставрополья был задержан мужчина, который двигался по дороге рывками.

- Остановив транспортное средство, полицейские увидели, что мужчина находится за рулем без обуви, в одних носках, что, очевидно, затрудняло переключение коробки передач, - пояснили в официальном пресс-релизе ведомства.

Сотрудники ГИБДД предположили, что 38-летний житель Предгорного округа находится в состоянии опьянения. Но от проведения теста в медицинском учреждении мужчина отказался.

В отношении гражданина собран административный материал. Мужчина будет оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.