Ставропольские ярмарки в 2022 году заработали 2,5 млрд рублей

За 2022 год на Ставрополье прошли более 31 тысячи ярмарок – это на 20% больше прошлогоднего количества, – а их суммарный доход за год составил 2,5 млрд рублей – это в 1,3 раза больше, чем в 2021 году.

— Прорабатываем с муниципалитетами вопрос о том, чтобы количество площадок для традиционных ярмарок также росло. Количество предпринимателей-участников ярмарок увеличилось в 2,5 раза: с 800 до 2000, – сообщил министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин.

Также в местах большого скопления людей открыто 56 площадок для мини-ярмарок, где на безвозмездной основе торгуют исключительно производители. Количество мини-ярмарок планируется увеличить на 20%.

Ярмарки созданы для регулирования цен на товары и оказания поддержки предпринимателям и гражданам. Как покупать, так и продавать получается по более низким ценам: граждане получают возможность купить продукты дешевле, а производители продают больше по справедливой цене.