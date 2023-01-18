Мэр Кисловодска Евгений Моисеев опроверг новости об отставке

Фото: соцсети главы Кисловодска Евгения Моисеева

Глава города-курорта Кисловодска Евгений Моисеев опроверг новости о своей отставке и переводе на работу в Ставрополь, которая появилась в интернете и местных СМИ. Об этом мэр написал в своих социальных сетях.

— Сообщения о моей отставке в телеграм-каналах и местных СМИ не соответствуют действительности.Срок полномочий как главы администрации города-курорта заканчивается в 2026 году, – написал Евгений Моисеев.

Планов, по словам Моисеева, все еще много. Поэтому покидать пост досрочно мэр не планирует, а даже напротив считает, что не стоит сбавлять темп выполнения задач, набранный его командой за прошедший год.

На данный момент перед Кисловодском стоит задачи по строительству дорог, тоннеля под железной дорогой, бассейна, ледовой арены, хореографической школы, нового кинотеатра «Россия», строительство детских садов и другие работы.