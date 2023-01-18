В Ставрополе приступили к демонтажу новогодних конструкций

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Демонтаж новогодних конструкций начался в Ставрополе. На площади Ленина начался разбор 33 маленьких елок и шаров, а после уберут большую надпись с названием краевой столицы и скульптуры сказочных новогодних персонажей. Последним делом возьмутся за разборку 25-метровой ели и хвойного леса.

— В разных частях города демонтировали искусственные ели, с деревьев и живорастущей хвои снимают праздничную иллюминацию и игрушки. Потушили контурную подсветку Триумфальной арки. В скверах, парках и микрорайонах города убирают новогоднюю атрибутику и арт-объекты, – сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя.

Тематические новогодние плакаты сменили на баннеры, посвященные 80-летию освобождения Ставрополя от немецкой оккупации, и плакаты с символикой Ставрополя и афишей. При этом в ведомстве обещали, что полностью световые конструкции не будут убраны с улиц города.

На Александровской площади и светящиеся деревья на улице Дзержинского останется «Звездное небо». А фонтаны будут украшены светящимися инсталляциями до весны. Также на дамбе Комсомольского пруда будут светиться 20 фонарей.