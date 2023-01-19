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НовостиПроисшествия19 января 2023 8:42

Жителя Ставрополя осудили на 10 лет за контрабанду наркотиков из Нидерландов

Контрабандиста задержали во время получения очередной посылки
Данил Юрков
Житель Ставрополья отсидит 10 лет за контрабанду наркотиков из Нидерландов

Житель Ставрополья отсидит 10 лет за контрабанду наркотиков из Нидерландов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году житель Ставрополя с помощью почтовых каналов связи и различных транспортных компаний, как установили в суде, доставлял из Нидерландов на территорию Ставропольского края «тяжелые» наркотики. После он сбывал вещества бесконтактным способом – «закладками».

При получении очередной партии веществ в апреле 2021 года злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. В отношении контрабандиста возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ – «Контрабанда наркотических средств».

— 09 июня 2022 решением Московского городского суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Осужденный решил подать апелляцию, однако 12 января 2023 года решением Первого апелляционного суда общей юрисдикции приговор оставлен без изменений и в настоящее время вступил в законную силу.