Жителя Ставрополя осудили на 10 лет за контрабанду наркотиков из Нидерландов

Житель Ставрополья отсидит 10 лет за контрабанду наркотиков из Нидерландов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году житель Ставрополя с помощью почтовых каналов связи и различных транспортных компаний, как установили в суде, доставлял из Нидерландов на территорию Ставропольского края «тяжелые» наркотики. После он сбывал вещества бесконтактным способом – «закладками».

При получении очередной партии веществ в апреле 2021 года злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. В отношении контрабандиста возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ – «Контрабанда наркотических средств».

— 09 июня 2022 решением Московского городского суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Осужденный решил подать апелляцию, однако 12 января 2023 года решением Первого апелляционного суда общей юрисдикции приговор оставлен без изменений и в настоящее время вступил в законную силу.