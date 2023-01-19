На Ставрополье в Предгорном округе произошел прорыв трубы теплосетей возле станицы Ессентукской, из-за чего без теплоснабжения остались жители трех многоквартирных домов. Как сообщает глава муниципалитета, ориентировочное время восстановления составит два часа.

— Без теплоснабжения остались три МКД – 157 абонентов. Ориентировочное время восстановления АВР планируется через два часа, – сообщил глава Предгорного округа в социальных сетях. К вечеру тепло должно вернутся в дома граждан.

Причина прорыва трубы не называется, как и количество рабочих, устраняющих аварию. В данный момент специалисты работают над тем, чтобы устранить неполадки и вернуть отопление в дома граждан. После ремонта работа теплосети продолжится в штатном режиме, перебои в подаче тепла в дальнейшем не ожидаются.