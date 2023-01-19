На Ставрополье сбивший насмерть подростка водитель сядет в тюрьму на 6,5 лет

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Изобильненском округе Ставрополья на скамье подсудимых оказался местный житель, который, нарушив множество правил дорожного движения, насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку. Вечером 5 июня 2022 года пьяный осужденный сел за руль и поехал по одной из улиц села Птичьего.

— Нарушив требования правил дорожного движения, он выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на идущую по обочине несовершеннолетнюю девушку. С места преступления злоумышленник скрылся, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Пострадавшую доставили в больницу с множественными травмами, однако от полученных телесных повреждений подросток скончалась. Водителя нашли, в отношении него возбудили уголовное дело.

Расследование завершилось, материалы направили в суд. На заседании вину гражданина признали – сперва мужчину приговорили к лишению свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года. Однако потерпевшая сторона обжаловала приговор.

Наказание ужесточили. Теперь водитель будет сидеть в тюрьме 6 лет и 6 месяцев. Кроме того, судья удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. Осужденному придется выплатить возмещение морального вреда семье погибшей в размере 1,2 млн рублей.