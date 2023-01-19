В Железноводске из заброшенного кинотеатра за 2 млрд сделают концертный зал

На Ставрополье в городе Железноводске планируют выделить 2 млрд рублей на строительство концертного зала из заброшенного кинотеатра «Кристалл», который находится в центре курортной зоны. По словам главы города-курорта, проект уже готов – его отдали на экспертизу.

— В Железноводске заброшенное здание кинотеатра «Кристалл», который располагается в центре курортной зоны, новый инвестор реконструирует и превратит в концертный зал, – сообщил мэр города Железноводска.

Если здание признают неаварийным, то экспертиза даст «добро» на реконструкцию здания. Ранее на работы с «Кристаллом» хотели выделить 1 млрд рублей и сделать из него санаторий на 250 человек, однако планы изменились.

Даты строительства пока что не называются, после всех проверок объекта на безопасность начнут назначаться работы и реконструкция здания пойдет полным ходом.