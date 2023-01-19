На Ставрополье 32-летний мужчина до смерти избил двоюродного брата

На Ставрополье мужчина до смерти избил брата Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Левокумском округе Ставрополья 32-летний мужчина подозревается в избиении до смерти своего брата. По данным следствия, 1 января 2023 года в одном из домов поселка Новокумский двоюродные братья сидели и отмечали Новый год. В процессе распития спиртного между мужчинами начался конфликт.

— В ходе конфликта подозреваемый несколько раз ударил кулаком по голове потерпевшего. От полученных повреждений через непродолжительное время 36-летний мужчина скончался в медицинском учреждении, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Следователи задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело, мужчину посадили под стражу до суда. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, проверка показаний на месте и назначены судебные экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается. Доказательства вины подозреваемого в настоящее время собираются и будут использованы в суде.