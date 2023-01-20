Двоих жителей Ставрополья будут судить за ограбление 83-летней пенсионерки

В Кочубеевском округе Ставрополья двоих жителей станицы Георгиевской осудят за разбойное нападение на 83-летнюю пенсионерку в ее собственном доме. Одному обвиняемому 27 лет, а второму – 19.

Дело было в конце августа 2022 года. Ночью злоумышленники пробрались в дом к пенсионерке, выбив дверь ногой. Сразу же обвиняемые стали требовать от пенсионерки 15 тысяч рублей. Получив отказ, они избили потерпевшую.

— После этого молодые люди связали ей руки скатертью и стали обыскивать помещение домовладения с целью установления местонахождения денежных средств, но, не найдя ничего ценного, с места совершения преступления скрылись, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

О преступлении узнали правоохранители, злоумышленников задержали, в отношении них возбудили уголовное дело за разбой, совершенный с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд на рассмотрение. За совершенное преступление обвиняемые могут получить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.