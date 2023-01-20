В 2022 году на Ставрополье зафиксировали всего один очаг заболевания бешенством

На Ставрополье в 2022 году количество вспышек заболевания бешенством среди животных упало почти до нуля – зафиксировали всего один очаг. По словам первого заместителя председателя правительства региона Андрея Хлопянова, такая статистика одна из лучших за все время.

— Для сравнения: в 2021 году на Ставрополье было выявлено семь эпизоотических очагов по бешенству. В 2020 и 2019 годах мы регистрировали примерно по 20 таких «горячих точек». А десять лет назад – в 2012 году – их было более 40, – написал Хлопянов.

Также первый зампредседателя отметил, что такие показатели – это итог четырехлетней работы. За это время удалось наладить иммунизацию животных в дикой фауне, из-за которых и появлялись очаги бешенства. Тем не менее работа по устранению очагов заболевания продолжается.