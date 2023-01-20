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НовостиОбщество20 января 2023 12:56

Одну из улиц в Кисловодске стали называть Чебурашкинской

Улицу Карла Маркса туристы ищут по имени Чебурашки
Данил Юрков

После того, как «Чебурашка» собрал в российском прокате рекордные суммы – фильм получил свыше 4,3 млрд рублей, – улицу Карла Маркса, где снималась сцена с апельсинами, туристы стали искать как улицу «Чебурашкинскую».

В городской мэрии рассказали, что улица получила второе имя. На экраны попали и другие улицы города-курорта – Вокзальная, Курортный бульвар, Колоннада, площадка у грота Демона и окрестности города. Однако популярность от «Чебурашки» получило только одно место.

— Такое название пошло от отдыхающих, которые спрашивают у местных жителей, как пройти к Чебурашкинской улице, которую показывали в фильме, – рассказал глава Кисловодска.

Теперь улица Карла Маркса в Кисловодске имеет официальное и неофициальное название. Никаких изменений с Чебурашкинской улицей не происходило – просто туристы и местные стали называть ее в честь фильма.