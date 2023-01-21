В Ставрополе бесправник на легковушке устроил тройное ДТП

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Минувшей ночью в краевой столице бесправник спровоцировал тройную аварию, в которой получил тяжелые травмы. Водитель выехал на встречную полосу.

В Госавтоинспекции рассказали, что крупное ДТП произошло 20 января примерно в 22 часов на улице Ленина. Мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой. «Киа Церато» затем въехала в движущийся впереди «Шкоду Рапид» и съехала на разделительный газон. Три человека попали в больницу.

- За жизнь 33-летнего водителя отечественного автомобиля борются врачи: у него перелом основания черепа и контузия, - рассказали подробности аварии в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что виновник аварии - житель Буденновска, где ранее его лишили за вождение в состоянии алкогольное опьянения, после истечения срока лишения мужчина не вернул себе удостоверение.