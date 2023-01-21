В Дагестане маршрутка врезалась в столб и съехала в канаву

Пострадавшие были доставлены в больницу. Фото: МВД Дагестан.

В пресс-службе МВД Дагестана сообщили о крупном ДТП в Бабаюртовском районе. В результате аварии пострадали 10 пассажиров, в числе которых один ребенок.

Авария произошла примерно в 14:30, на 424 километре ФАД «Астрахань-Махачкала», в Бабаюртовском районе. За рулем автомобиля «Mercedes-Benz Sprinter» находился 30-летний местный житель, который не справился с управлением и врезался в металлический столб освещения. Затем маршрутка съехала с дороги и попала в канаву.

В результате автоаварии в больницу были экстренно госпитализированы 10 пассажиров «Mercedes-Benz Sprinter», среди которых находился 1 несовершеннолетний.

В телеграм-канале ведомства уточнили, что размещаемая информация предварительная, все подробности крупного ДТП еще уточняются.