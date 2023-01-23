За прошедшую неделю на Ставрополье коронавирусом заболели 340 человек

На Ставрополье за минувшую неделю с 16 по 22 января от коронавируса выздоровели 266 человек, при этом еще 340 заболели, в том числе и 20 несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 39 пациентам, среди которых два ребенка. Медики за всю неделю не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания.

— Уровень заболеваемости остается на минимальных отметках. Летальных исходов на фоне COVID-19 за прошедшую неделю не зарегистрировано. Тем не менее мы сохраняем коечный фонд для необходимой помощи госпитализированным, – написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в соцсетях.

На сегодняшний день в регионе есть 128 коек для госпитализированных. Больше половины, по словам главы региона, свободны.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за прошлую неделю первый компонент вакцины получили 4007 человек, а полный курс иммунизации прошли 1612 человек. Получить вакцину по-прежнему можно в медицинских учреждениях.