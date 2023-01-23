Три жителя Невинномысска торговали безакцизным алкоголем на 1 млн рублей

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В городе Невинномысске на Ставрополье троих местных жителей обвиняют в покупке безакцизного алкоголя с целью продажи. Общая стоимость напитков составила более 1 млн рублей. Установлено, что 46-летний злоумышленник вступил в сговор с еще двумя знакомыми, а после купил и доставил в Невинномысск крупную партию немаркированных напитков.

После доставки подельники помогали злоумышленнику продавать алкоголь по заниженной цене под видом известных брендов. О действиях продавцов безакцизных товаров узнали правоохранители органы и пришли разбираться.

— Полицейские изъяли из гаражей обвиняемых более 3600 бутылок алкогольной продукции различных наименований и 635 пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью по пять литров каждая общей стоимостью более 1 млн рублей, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Согласно экспертизе, алкоголь не соответствует требованиям ГОСТа. Следователи собрали достаточно доказательств вины граждан – уголовное дело направлено в суд на рассмотрение. Теперь обвиняемые предстанут перед судом.