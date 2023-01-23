С 1 января 2023 года на Ставрополье вступил закон, по которому льготные категории граждан могут единоразово получить денежную компенсацию на покупку внутридомового газового оборудования.

Как сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя, граждане могут компенсировать затраты на покупку и установку газовой плиты, газового котла, газового водонагревателя и индивидуальных приборов учета газа.

— Компенсация установлена в размере 50 % фактической стоимости приобретенного газового оборудования, но не более 50 тысяч рублей, – сообщает ведомство.

Однако расходы компенсируют только в случае, если установка оборудования в доме проводится впервые, а льготник является собственником жилья, а также зарегистрирован в нем по месту жительства.

Получить компенсацию могут: участники ВОВ, ветераны боевых действий, многодетные и малоимущие семьи, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, вдовы погибших участников ВОВ и ветеранов боевых действий.

Документы от граждан принимаются в комитете труда и социальной защиты населения на улице Ленина, 415Б, кабинет 216. Также можно обратиться по телефону: 56-66-87. А консультацию можно получить по другому номеру в краевом минтруда: 37-35-82.