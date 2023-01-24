В бюджет Ставрополя в 2022 году вернули долги по налогам суммой более 500 млн

В Ставрополе к концу 2022 года удалось вернуть в бюджет долги по налоговым и неналоговым платежам на сумму более 500 млн рублей. Налоговые органы, судебные приставы, администрация города и депутатский корпус проводили работы с неплательщиками, чтобы получить законные деньги в казну.

— Эта сумма сложилась в результате работы с неплательщиками консультативного совета по налоговой и бюджетной политике, комиссий по легализации заработной платы и контролю за поступлением арендных платежей за землю, – сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя.

Уже в начале 2023 года первое заседание консультативного совета по налоговой и бюджетной политике вместе с 20 неплательщиками. Всего граждане задолжали 4,9 млн рублей по аренде земли и 1,4 млн рублей – по налогам.

Среди неплательщиков на заседании оказались и руководители организаций, допустивших снижение поступлений НДФЛ. При этом часть долга – 3,5 млн рублей – уже погасили.