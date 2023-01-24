Житель Ставрополья до смерти избил 35-летнюю сожительницу

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Шпаковском округе Ставрополья под суд пойдет 47-летний местный житель за то, что до смерти избил сожительницу. Установлено, что все произошло в ночь с 19 на 20 ноября 2022 года в одном из домов села Надежды.

— Мужчина распивал спиртное со своей сожительницей. Во время застолья между ними возник конфликт, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Обвиняемый перешел со слов на кулаки – он ударил 35-летнюю сожительницу кулаком по голове. Травма оказалась смертельной, потерпевшая скончалась на месте. Злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

— В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Шпаковский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В суде обвиняемому вынесут приговор, который решит его дальнейшую судьбу. О мере пресечения в отношении гражданина не сообщается.